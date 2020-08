Données personnelles : Twitter anticipe une amende de 250 millions de dollars

Twitter va-t-il avoir une amende prochainement ? Le réseau social le pense et l’a annoncé à ses investisseurs dans un document financier. Le groupe anticipe une amende de 250 millions de dollars de la part Federal Trade Commission (FTC), l’agence fédérale américaine chargée de faire respecter la concurrence.

Quel est le problème ? Cela concerne l’utilisation abusive des numéros de téléphone et des adresses e-mail des utilisateurs. Entre 2013 et 2019, Twitter a utilisé des numéros de téléphone et des adresses e-mail fournis « à des fins de sécurité » pour aider à faire de la publicité ciblée. Twitter a révélé cette pratique en octobre dernier, affirmant que cela avait été fait « par inadvertance » et qu’il s’agissait d’une « erreur ». La FTC estime manifestement que Twitter a induit les consommateurs en erreur en ne divulguant pas que leurs données ont pu être utilisées de cette manière.

Dans son document financier, Twitter dit que l’amende pourrait être comprise entre 150 et 250 millions de dollars et il s’attend à ce que ce soit plus proche des 250 millions de dollars. « Le problème n’est toujours pas résolu et aucune assurance ne peut être donnée quant au calendrier ou aux modalités du résultat final », prévient le réseau social.