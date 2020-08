xCloud sera disponible avec le Xbox Game Pass le 15 septembre

La date est confirmée : xCloud, le service de jeux en streaming de Microsoft, sera disponible via le Xbox Game Pass le 15 septembre prochain. L’accès au service sera gratuit pour tous les abonnés d’un compte Xbox Game Pass Ultimate. Cet abonnement « tout compris » (12,99 euros/mois) permettra de jouer en streaming aux titres du catalogue Game Pass sur les plateformes PC, Xbox One/Series X, mais aussi sur les mobiles Android (malheureusement, Apple n’a pas craqué). On rappellera que le Xbox Game Pass Ultimate bénéficie aussi de la gratuité du Xbox Live Gold. Last but not least, Microsoft aurait noué des partenariats avec Razer, PowerA, 8BitDo et NACON pour proposer de nouveaux accessoires gaming aux joueurs xCloud sur mobiles.

Pour finir, voici les jeux qui seront disponibles sur xCloud au lancement du service :

Ark : Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campagne solo uniquement)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War – Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 – Ultimate Edition

Grounded

Halo 5 – Guardians

Halo Wars – Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo : Spartan Assault

Hellblade : Senua’s Sacrifice

Killer Instinct – Definitive Edition

Max : The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest – Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore – Definitive Edition

Ryse : Son of Rome

Sea of Thieves – Anniversary Edition

State of Decay 2 ( Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2 – Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland (Remastered)

Yakuza Kiwami 2