Sony : 112 millions de PS4 vendues et des bénéfices records pour la branche PlayStation

La branche PlayStation de Sony a largement profité du confinement. Lors du Q2, SIE (Sony Interactive Entertainment) a réalisé un chiffre d’affaires et des bénéfices records sur la période. Avec 4,8 milliards d’euros, le CA crève les plafonds hors période des fêtes (Q4). Quant aux 992 millions d’euros de bénéfices opérationnels, c’est du jamais vu pour la firme japonaise. Ce ne sont pas les ventes de PS4 qui ont permis d’atteindre cet objectif. Certes, en cumulé, les ventes de PS4/PS4 Pro dépassent les 112 millions d’unités écoulées, mais ce chiffre n’a pas beaucoup bougé sur un trimestre (ce qui est plutôt logique à la veille de la next gen).

Le PlayStation Store a été la grande vedette des résultats du Q2 : les ventes de jeu en démat ont littéralement explosé sur la période

En revanche, les ventes de jeux ne se sont jamais aussi bien portées. Et là encore, le confinement a joué : les ventes de jeux en boîtes représentent 303 millions d’euros, les ventes de jeux en téléchargement 1,18 milliard d’euros, et les ventes de contenus additionnels 1,97 milliard d’euros. Sur le Q2, les ventes de jeux ont tout simplement doublé en un an ! Ces résultats imposent un autre constat : le jeu vidéo sous boitier physique laisse la place au tout dématérialisé… et l’on est pas prêt de voir la fin des contenus payants !