Les astronautes américains de retour sur Terre dans la capsule Dragon de SpaceX

Les deux astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley sont revenus sur Terre (presque) sans encombres ce dimanche 2 août à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, un peu plus d’un mois après leur envol vers la station spatiale internationale (toujours dans cette même capsule Dragon) le 30 mai dernier. Le tout premier vol spatial habité dans l’engin d’une société spatiale privée s’est donc soldé par un succès total, même si la tension était particulièrement palpable. Elon Musk n’a d’ailleurs pas caché son angoisse lors du retour des astronautes : « Je ne suis pas très religieux mais pour cette fois j’ai prié » a déclaré le patron de SpaceX et de Tesla.

La Capsule a amerri au large de Pensacola (Golfe du Mexique), très vite entourée par de nombreux bateaux de plaisance. La NASA a d’ailleurs admis qu’elle n’avait pas su faire respecter à temps le périmètre de sécurité de la zone d’amerrissage. Beaucoup plus inquiétant cette fois, les émanations toxiques provenant d’un des réservoirs de la capsule ont du être aspirées avant l’ouverture de l’écoutille. Ce dimanche 2 août, les Etats-Unis se sont donc libérés de leur dépendance aux fusées russes Soyouz. Le prochain vol habité à bord d’une capsule Dragon a déjà été programmé pour le mois de septembre. 4 astronautes (dont un japonais) prendront place dans la capsule.