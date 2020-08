Craig Mazin, qui a créé la mini-série Chernobyl, a été interviewé sur BBC Radio 5 pour notamment parler de la série The Last of Us qui s’appuiera sur le jeu sur même nom. Il va être producteur et scénariste du programme, avec Neil Druckmann de Naughty Dog qui a créé l’univers de The Last of Us et son histoire.

« Je pense que les fans de quelque chose s’inquiètent que lorsque la propriété est cédée sous licence à quelqu’un d’autre, ces personnes ne la comprennent pas vraiment ou vont la changer », a indiqué Craig Mazin. « Dans ce cas, je le fais avec le mec [Neil Druckmann] qui l’a fait, et donc les changements que nous apportons sont conçus pour compléter et étendre les choses. Non pour défaire, mais plutôt pour améliorer », a-t-il ajouté.

En tant que fan autoproclamé de la franchise The Last of Us, Craig Mazin a décrit le projet comme un « rêve devenu réalité », bien qu’il ait également reconnu les émotions fortes qui sont attachées à ce jeu emblématique et les défis que cela peut créer pour une adaptation au petit écran.

« Nous créons à nouveau et nous réimaginons également ce qui existe déjà pour présenter un format différent », a-t-il souligné. « C’est une sorte de rêve devenu réalité pour moi. J’ai un peu peur parce que beaucoup d’émotions liées à ce jeu sont assez intenses. Je pense que je vais probablement aller me cacher dans un bunker pendant un certain temps parce qu’on ne peut pas rendre tout le monde heureux ! », a-t-il ajouté.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour la série The Last of Us sur HBO. Le casting n’est également pas connu.