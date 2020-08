Le Pixel 4a fuite 1 jour avant sa présentation : images, prix, fiche technique

C’est demain que Google présentera le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme. Il y a déjà eu plusieurs fuites à son sujet et d’autres sont publiées ce week-end par Ishan Agarwal.

Il n’y a pas de réelles surprises avec les images parce qu’il y a eu beaucoup de fuites sur le Pixel 4a, surtout que le smartphone aurait dû être lancé en mai dernier, avant d’être reporté à cause de la crise sanitaire. On peut en tout cas voir que l’écran occupe une grande partie de la surface avant. L’écran, justement, est OLED avec une taille de 5,81 pouces, une définition de 2 340 x 1 080 pixels, le support du HDR et un ratio de 19.5:9.

Le smartphone embarque le processeur Snadrapgon 730G, 6 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage, une batterie de 3 140 mAh, un appareil photo frontal de 8 mégapixels (dans le coin supérieur gauche de l’écran) et un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière (avec possibilité de filmer en 4K/30 images par seconde ou 1080p/120 images par seconde).

Le prix annoncé est de 349 dollars pour les États-Unis. Quant aux pays où le Pixel 4a sera disponible, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Australie, le Japon et le Canada. Étonnement, la France n’est pas listée alors que le Pixel 3a (et même le Pixel 3) a été disponible dès le départ dans l’Hexagone.

Enfin, il est question d’un Pixel 4a compatible avec le réseau 5G. Ce modèle n’arrivera pas avant cet automne au prix de 499 dollars.