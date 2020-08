L’Atlantide est désormais sur Fortnite

La nouvelle saison de Fortnite, Season 3, en plus de certaines nouveautés au niveau du gameplay, a amené avec elle une toute nouvelle map, noyant la précédente sous les flots. Certains lieux connus sont désormais entièrement engloutis, tandis que des nouvelles zones de jeu ont fait leur apparition à la surface. Mais le terrain a de nouveau évolué depuis, les eaux ont reculé, pour faire place à ce que beaucoup attendaient, surtout depuis l’arrivée d’Aquaman en tant que personnage jouable : l’Atlantide a fini par arriver sur Fortnite. Enfin, si nous l’appelons Atlantide, le jeu préfère pudiquement baptiser cette nouvelle zone Coral Castle, mais aucune place n’est laissée au doute.

Ceux qui ont joué au jeu n’auront pas de mal à suivre cette description, et désolé pour les autres : au nord-ouest de la map se trouvait précédemment une sorte de typhon monstrueux, qui projetait haut dans les airs les joueurs qui s’y aventuraient. Il a désormais disparu, remplacé par un Atlantide bien rempli de coffres à trésors, mais pas que : on y trouve également des coquillages avec lesquels on peut interagir afin de produire différentes notes de musique, qui seront très certainement au centre d’un easter egg ou d’un défi à venir.