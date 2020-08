Le championnat League of Legends 2020 se tiendra à Shanghai cet automne

Malgré les nombreux événements du monde de divertissement et de l’e-sports annulés après la propagation massive du COVID-19 et les mesures de sécurité instaurées, Riot Games ne compte pas mettre fin à ses plans. Le studio vient en effet d’annoncer que le World Championship 2020 de League of Legends se tiendra bel et bien à Shanghai, du 25 septembre au 31 octobre. La grande finale se déroulera au tout nouveau Pudong Soccer Stadium, et l’entreprise promet que des mesures de sécurité spécifiques seront mises en place. Cependant, ces dernières sont déjà remises en question par une partie du public et de l’équipe.

Selon Riot Games, le fait de centraliser l’événement et de le tenir dans une seule ville plutôt que de répartir les matchs va réduire les trajets et voyages des spectateurs et du staff, tout en permettant de mieux « contrôler l’environnement du show. » Les premières phrases devraient également se tenir à huis-clos, tandis que la présence de public pour les matchs les plus importants dépendrait des « consignes locales. » Les équipes n’ont par contre pas toutes confirmé leur présence, et il ne serait guère étonnant de voir certaines refuser l’événement pour éviter les risques de contamination.