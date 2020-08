Netflix propose des nouvelles vitesses de lecture sur Android

Les utilisateurs mobile et tablette Android de Netflix ont eu droit à une petite nouveauté surprise : ils peuvent désormais changer la vitesse de visionnage des différents films et séries de la plateforme. En effet, il est possible de regarder du contenu en x0.5 ou en x0.75, pour une expérience ralentie, ou à l’inverse de passer en x1.25 ou x1.5 pour aller plus vite. Ces options ne sont donc clairement pas aussi complètes que celles de YouTube, mais c’est un début, d’autant plus que cette nouveauté fonctionne également sur tout le contenu téléchargé puis visionné en mode hors-ligne.

L’option est disponible uniquement quand les utilisateurs vont l’activer manuellement pour chaque vidéo : la vitesse standard reste le défaut, peu importe celle qui a été utilisée lors de la dernière utilisation de la plateforme. Netflix avait annoncé les premiers tests de cette fonction en 2019, où Hollywood avait réagi de façon négative. L’argument principal (et sensé) ? « Les distributeurs n’ont pas le droit de changer la façon dont le contenu est présenté. » C’est pourquoi l’équipe derrière cette nouvelle fonction s’est assurée que cette dernière ne viendra en rien dégrader la qualité originale des vidéos, par exemple en adaptant automatiquement la hauteur du son selon la vitesse de visionnement.