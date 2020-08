Le 15 juillet dernier, Twitter et ses utilisateurs ont été la cible d’un piratage de masse, où les profils les plus influents du réseau social ont publié des messages demandant à leurs followers d’envoyer des Bitcoin à une adresse précise, après quoi ils auraient droit à un énorme retour sur investissement. Ce qui n’était bien évidemment pas le cas, puisqu’il s’agissait tout simplement d’un phishing à grande envergure. L’attaque aurait visé 130 comptes, publié des messages depuis 45 d’entres eux, avec un accès aux boîtes privées de 36, et 7 dont les données ont été entièrement copiées.

Graham Clark, l’adolescent de 17 ans que les forces de l’ordre voient comme le cerveau de l’opération, vient d’être arrêté, et devra répondre à près d’une trentaine de chefs d’accusation. On parle par exemple de fraude organisée, d’usage frauduleux d’informations personnelles dépassant les 100.000$ ou les 30 victimes, d’accès non-autorisé à un ordinateur ou appareil électronique, mais aussi 10 cas d’utilisation frauduleuse d’informations personnelles, et 17 de fraudes à la communication. Ce genre d’enquêtes peut durer des années, mais le FBI aurait tout simplement trouvé un lien entre les différents compte où l’on demandait d’envoyer du Bitcoin et Clark, aussi les preuves commencent à s’accumuler.