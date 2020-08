ByteDance veut vendre ses opérations TikTok des USA pour éviter le bannissement

Alors que Donald Trump ne cache plus son impatience et vient de promettre que TikTok, l’application chinoise de partage de vidéos en tête des classement depuis des mois, sera tout simplement bannie du sol américain, ByteDance, son propriétaire, aurait trouvé une sorte d’accord avec le gouvernement des USA. D’après Reuters, même si toutes les informations ne sont pas des plus claires, une entreprise américaine récupérerait ainsi TikTok aux Etats-Unis, tandis que Microsoft aurait un grand rôle à jouer dans cette affaire en s’occupant de protéger les données des utilisateurs du pays.

Vanessa Pappas, general manager des opérations américaines de l’application, a répondu à l’allocution en président que l’entreprise « n’avait pas prévu de partir, », et était là pour le long-terme. Il s’agit de la troisième grosse entreprise chinoise après ZTE et Huawei à se retrouver menacée par l’administration Trump, qui évoque une nouvelle fois que l’allégeance soupçonnée envers la Chine ne représente rien de moins qu’une menace à la sécurité nationale des USA. Notons également que TikTok a servi d’outil anti-Trump le mois dernier, lorsque des utilisateurs connus et autres fans de K-pop avaient encouragé leurs followers à acheter des billets pour le meeting de Trump à Tulsa, sans toutefois s’y rendre. Une opération qui aurait fonctionné, puisque le nombre de présents était effectivement beaucoup plus bas que ce que l’équipe de campagne du Président attendait.