La Casa de Papel : la saison 5 sera la dernière, les premières infos dévoilées

Netflix a renouvelé la série La Casa de Papel qui cartonne tout particulièrement en Europe. Une cinquième saison aura lieu et elle aura une particularité : ce sera la dernière. 10 épisodes sont prévus.

Le bouquet final. La Casa de Papel partie finale, prochainement. pic.twitter.com/rtrTp4pLY9 — Netflix France (@NetflixFR) July 31, 2020

Les prises de vues pour la nouvelle saison vont débuter la semaine prochaine au Danemark avant le tournage prévu en Espagne et au Portugal plus tard. La date de sortie sur Netflix n’est pas encore communiquée, mais il semble assez logique que ce soit pour 2021.

« Nous passons d’un jeu d’échecs — une simple stratégie intellectuelle — à une stratégie de guerre : l’attaque et la contestation », a déclaré Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel, à Entertainment Weekly. Ce nouvel objectif fait monter les enchères tout en gardant une histoire nouvelle et en maintenant l’adrénaline qui a toujours couru à travers la série. La guerre qu’ils ont été poussés à déclencher se traduit par « la partie la plus épique de toutes les parties que nous avons tournées », poursuit Alex Pina.

Deux nouveaux acteurs rejoindront le casting. Il s’agit de Miguel Ángel Silvestre (vu dans la série Sense8) et Patrick Criado. Leurs rôles n’ont pas encore été détaillés.