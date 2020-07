Oppo Reno 4 Pro : écran 90Hz, Snapdragon 720G, et capteur photo 48 MPx pour moins de 500 dollars

Comme l’annonçaient les rumeurs, l’Oppo Reno 4 Pro s’officialise en plein été. Ce smartphone moyen de gamme a quelques atouts dans sa manche pour tenter de s’imposer sur un marché très encombré. Qu’on en juge : dalle AMOLED 6,5 pouces FHD+ au taux de rafraichissement de 90Hz, un processeur Snapdragon 720G (ce qui est un poil décevant alors que le 765G est disponible sur le moyen de gamme), 8 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage, une batterie 4000 mAh avec le système de recharge ultra-rapide SuperVOOC (65W), un bloc photo à 4 capteurs (48 megapixels + 8 megapixels ultra-grand angle + 2 megapixels Macro + 2 megapixels monchrome) et un capteur frontal de 32 megapixels. L’Oppo Reno 4 Pro sera disponible à la vente sur le marché indien le 5 août prochain. Deux modèles seront proposés (un blanc et un gris « profond). Le tarif avoisinera les 470 dollars.

The much awaited #OPPOReno4Pro is finally here! Equipped with the all new 3D Borderless Sense Screen, a 90Hz Refresh Rate and the superfast 65W SuperVOOC Charging which gives you a full charge in just 36 minutes! Starting at just ₹34,990! Pre-order now! https://t.co/eTL4HZx839 pic.twitter.com/IcBrmFQCgK

