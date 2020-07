Le Rover Perseverance et le drone Ingenuity sont en route vers Mars

Hier en milieu d’après midi, la fusée Atlas V conçue par United Launch Alliance (un partenariat Boeing-Lockheed Martin) a décollé sans encombres du centre Cap Canaveral en Floride. A son bord, Perseverance, le Rover de la NASA et le mini-hélicoptère Ingenuity, qui auront tous deux pour mission d’explorer la surface de Mars. Après un long voyage de 7 mois environ, les deux engins seront déposés en plein coeur de Jezero, un immense cratère martien de 49 km de diamètre, et s’attèleront à la récolte d’échantillons et à l’analyse des composés climatologiques et géologiques de la planète rouge.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS — NASA (@NASA) July 30, 2020

Vue d’artiste du Rover Perseverance et du drone Ingenuity

Au delà des aspects scientifiques de la mission, Perseverance devra aussi « préparer le terrain » pour les premiers colons martiens : Perseverance emportera avec lui des matériaux à tester en conditions réelles à la surface de Mars (l’absence d’atmosphère laissant la place aux radiations solaires), matériaux qui serviront (entre autres) à la conception des habits des spationautes et à la fabrication de la future base martienne. Quant au drone Ingenuity, il sera le premier engin à prendre des images de Mars vu du ciel (et non pas vu de l’espace).