Flight Simulator sera compatible avec les casques PCVR

On en rêvait, Asobo l’a fait. Le superbe Flight Simulator, qui a des airs de premier VRAI jeu next-gen, sera bien compatible avec les casques PCVR. Le studio français Asobo vient de confirmer que le jeu serait bien compatible avec le casque VR HP Reverb G2 (disponible à la rentrée), puis plus tard sur les casques PCVR de HTC, Valve et Oculus. L’immersion dans le casque promet d’être folle tant le jeu affiche des graphismes d’un réalisme proprement stupéfiant.

Le HP Reverb G2 ne semble pas être au mauvais choix pour la version VR du jeu : le casque VR disposera en effet de deux lentilles dont la définition est plus de deux fois supérieure à celle de l’Oculus Rift S. Rien n’interdit bien sûr de rêver à une version Series X, ce qui pourrait d’ailleurs être un bon prétexte pour annoncer un casque VR compatible Series X… Cette solution (fantasmée) aurait aussi l’insigne mérite de ne pas nous obliger à casser notre PEL… pour s’acheter un monstre de PC capable de faire tourner le jeu en « full détails ».