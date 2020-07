Batman Death in the Family : un film d’animation interactif qui donnera le choix aux spectateurs (trailer)

Les contenus vidéos interactifs commencent à nouveau à se multiplier, un peu comme si l’on avait pris une Delorean pour revenir dans les années 90. Les jeux FMV reviennent sur le devant de la scène (Her Story, The Bunker, Death Come True, etc.) et l’on a même eu droit l’an dernier à un épisode interactif de la série Black Mirror (Bandersnatch). Le film d’animation Batman: Death in the Family donnera lui aussi le choix aux spectateurs. Ces derniers pourront décider du destin de Jason Todd (aka Robin) et peut-être lui permettre d’échapper à une mort tragique (dans la chronologie des évènements, Robin se transforme ensuite en Red Hood, un justicier encore plus impitoyable). Le trailer du film semble indiquer que la procédure de « choix » s’apparentera à ce qui a été fait pour Bandersnatch, soit une pause dans la séquence et la proposition de deux options narratives possibles. Ce préquel de Batman: Under the Red Hood devrait être disponible à la fin de l’année en version Blu-ray ou digitale.