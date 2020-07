YouTube Kids : 100 films et programmes gratuits arrivent

YouTube Kids, la version de YouTube dédiée aux plus jeunes, va ajouter beaucoup de contenus à partir du mois d’août. Google annonce l’arrivée de 100 films et autres contenus qui seront accessibles gratuitement.

« Nous voulons vous aider avec une bibliothèque de longs métrages et d’émissions spéciales de haute qualité qui enrichiront et divertiront vos enfants, et que vous pourrez apprécier avec eux », indique Google sur son blog. Le groupe sait que la crise sanitaire a un impact sur les écoles, avec certaines qui pourraient ne pas rouvrir à la rentrée étant donné que le coronavirus n’est pas encore maîtrisé. D’où l’intérêt d’occuper les enfants pendant qu’ils sont chez eux.

La nouvelle sélection comprendra Tayo le petit bus, Baby Shark, Pinkfong, The Wiggles, Masha et l’ours, Oggy et les cafards et Paddington. Hair Love, qui a remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation, sera également disponible avec un tas d’autres courts-métrages. Il y aura également des émissions spéciales éducatives, comme Elmo’s World News de Sesame Street, et de nouveaux films et émissions qui feront leurs débuts sur la plateforme.

Les parents peuvent s’attendre à de nouveaux contenus chaque semaine pour divertir leurs enfants : au cours des cinq prochaines semaines, YouTube Kids présentera tous ses contenus « After School » chaque lundi dans la catégorie « Spectacles » de la plateforme.