Les films Universal arriveront en VOD 17 jours après la sortie au cinéma aux USA

Un accord de taille a été signé entre Universal Pictures et AMC, la première chaîne de cinémas aux États-Unis, concernant les films. Universal proposera ses films à l’achat sur les plateformes de VOD (iTunes, Amazon, etc) seulement 17 jours après la sortie au cinéma, contre presque trois mois jusqu’à présent.

Avec le coronavirus qui a semé la pagaille, Universal a expérimenté de proposer des films en ligne alors qu’ils étaient encore proposés au cinéma. La sortie en ligne du film Les Trolls 2 : Tournée mondiale dans les premiers mois du coronavirus a été un succès, rapportant plus de 100 millions de dollars en trois semaines, et a incité le studio à poursuivre ses expériences de sorties en ligne.

AMC n’avait pas apprécié cette décision initiale et la chaîne de cinéma avait annoncé qu’elle ne proposerait plus les films d’Universal. La situation s’améliore aujourd’hui avec le nouvel accord puisque les films seront seulement disponibles au cinéma au départ. Mais ils arriveront rapidement en VOD.

Aura-t-on la même chose en France ? Il ne faut même pas l’espérer. Premièrement parce qu’Universal a signé un accord avec AMC qui a ses cinémas aux États-Unis. Et deuxièmement parce que la chronologie des médias empêcherait un tel accord. Cette loi française impose des délais pour la sortie des films sur différents supports après une disponibilité au cinéma. Il faut attendre quatre mois avant d’avoir un film en DVD/Blu-ray/VOD et 36 mois avant de l’avoir en streaming sur Netflix et les autres plateformes.