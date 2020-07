Le Galaxy Z Fold 2 se dévoile dans une image avant sa présentation

C’est maintenant au tour du Galaxy Z Fold 2 de fuiter. Le nouveau smartphone pliable de Samsung sera officialisé le 5 août prochain aux côtés des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra et une photo le montre aujourd’hui.

Le cliché, partagé sur Naver, montre que le nom va changer. Le premier smartphone avait pour nom Galaxy Fold. Ce ne sera pas le Galaxy Fold 2 cette fois, mais le Galaxy Z Fold 2. On remarque aussi le support de la 5G.

L’image permet également de confirmer les rumeurs qui ont circulé : l’appareil photo est situé dans un trou sur la partie supérieure de l’écran (bien que ce soit difficile à voir ici). En comparaison, le Galaxy Fold de première génération avait une encoche dans le coin supérieur droit pour loger les capteurs photo.

Si l’on s’en tient aux fuites, le Galaxy Z Fold 2 aura un écran de 7,59 pouces avec un affichage de 120 Hz à l’intérieur et un écran de 6,23 pouces à l’extérieur. Les deux écrans auraient un capteur selfie de 10 mégapixels. À l’arrière, les capteurs photo seraient de 12 + 12 + 64 mégapixels. En outre, le smartphone aurait le processeur Snapdragon 865+, 256 ou 512 Go de stockage (extensible avec une carte microSD) et une batterie de 4 365 mAh (avec un chargeur de 25 W et le support de la recharge sans fil à 15 W).

Le prix du Galaxy Z Fold 2 n’est pas connu pour l’instant. À titre d’information, le Galaxy Fold était proposé pour 2 020 euros en France à son lancement en septembre 2019.