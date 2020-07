Le Motorola Razr 5G se dévoile dans un leak

Avec le Razr, Motorola a ouvert le bal des smartphones à clapet à écran pliable, une première génération qui n’a pas tout à fait réussi à convaincre en grande partie à cause de performances globales assez moyennes, de certaines faiblesses dans la finition et d’une fragilité apparente de l’écran pliable (oui, ça fait beaucoup). Malgré cet accueil pour le moins mitigé, Motorola n’abandonne pas le concept et serait même sur le point de présenter un nouveau modèle de Razr compatible avec les réseaux 5G. Une fois de plus, c’est le leaker star Evan Blass qui balance les premières infos tangibles en publiant un leak supposé de l’appareil. Ce rendu 3D dévoile le Razr ouvert, fermé et semi-ouvert. Il reste difficile de conclure à la seule vue de cette image si Motorola a revu à la hausse la finition de l’appareil. L’encoche tout en haut de l’écran semble tout de même un poil plus compacte que celle du modèle actuel, et à contrario, la zone du capteur photo parait un peu plus large.