Freebox One : Free propose maintenant Amazon Prime en option

Les Freebox sont servies par Amazon Prime en ce moment. Le service était déjà inclus avec la Freebox Delta, et ce depuis le départ. Il a récemment fait ses débuts en option sur la Freebox Mini 4K et le voilà aujourd’hui sur la Freebox One.

Free vous propose désormais Amazon Prime en option sur votre #FreeboxOne directement en souscrivant depuis votre espace abonné #Freebox et profitez ainsi de milliers de films et séries avec Prime Video, de Prime Music et de la livraison rapide. 😎@PrimeVideoFR

#MerciFree pic.twitter.com/dbnKMAU5vA — Free (@free) July 27, 2020

À l’instar d’Amazon Prime sur la Freebox Mini 4K, il s’agit d’une option. Le prix est de 5,99€/mois et inclut plusieurs avantages, comme la livraison gratuite sous 24 heures des commandes passées sur Amazon, l’accès au service de streaming Prime Video pour voir des films et séries en illimité, un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles sur Amazon ou encore Prime Music pour écouter deux millions de musiques en streaming.

Il y a deux formules pour Amazon Prime. Il y a d’abord la formule au mois à 5,99€/mois puis la formule à l’année qui coûte 49€/an. Celle-ci est plus avantageuse sur douze mois.

Pour s’abonner en passant par Free, rendez-vous sur votre espace client Freebox, rendez-vous dans la section Télévision puis choisissez « Gérer mon compte Amazon Prime ». Sinon, vous pouvez le faire directement sur le site d’Amazon en cliquant ici.