Galaxy Note 20 Lite : un leak dévoile l’ensemble des spécifications (écran 60 Hz, Exynos 990, 256 Go de ROM, etc.)

Le Galaxy Note 20 sera la star de la prochaine conférence Samsung Unpacked. Le vaisseau amiral de la gamme Galaxy serait accompagné d’une version Lite, moins chère bien évidemment, mais aussi moins bien équipée et moins performante. Un leak massif vient de livrer la fiche technique complète de l’appareil, et le constat est plutôt balancé, certains choix de composants étant clairement HDG, tandis que d’autres specs sont vraiment au minimum des standards actuels. Ainsi, la dalle AMOLED 6,7 pouces FHD +devrait en rester à un taux de rafraichissement de 60HZ (contre 90Hz attendu sur le Note 20) et la capacité de stockage ne serait pas upgradable avec des cartes microSD (la capacité de stockage serait de 256 Go tout de même, de quoi voir venir). Toujours dans la liste des points négatifs, le Note 20 Lite n’aurait pas de port Jack et son dos en plastique ne risque pas de crever les plafonds de l’élégance.

Plus satisfaisant en revanche, le processeur Exynos 990 épaulé par 8 Go de RAM fournira sans doute la puissance nécessaire à toutes les tâches. Le bloc photo à trois capteurs ne devrait pas décevoir (capteur principal 12 megapixels + capteur ultra large f/2.2 + téléobjectif 64 mégapixels avec zoom 3X ou Zoom hybride 30X) et la batterie de 4300 mAh (+ chargeur ultra rapide) assurera probablement une autonomie très convenable. Bons points aussi, la double SIM, et un stylet S-Pen aussi performant que celui du Note 20 « non-Lite », soit une latence d’à peine 26 ms. La conférence Unpacked de Samsung se tiendra le 5 août prochain.