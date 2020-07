Une beta dès le 7 août sur PS4 pour Marvel’s Avengers

Malgré des films décalés autant que possible par le coronavirus et les mesures de sécurité, Marvel va tout de même se permettre une sortie de taille à la fin de l’été. Crystal Dynamics vient en effet de dévoiler les différentes dates des betas de Marvel’s Avengers, son prochain jeu d’action sur les célèbres héros de comics. Ainsi, les joueurs qui auront d’ores et déjà pré-commandé leur jeu auront accès à un premier test dès le 7 août sur PS4. Une semaine plus tard, ce sera le tour des joueurs Xbox One et PC, tandis qu’une beta ouverte sera lancée sur PS4. Cette dernière arrivera d’ailleurs sur toutes les plateformes le 21 août.

D’après ShaunEscayg, directeur créatif, ces démos offriront un avant-goût des différents aspects du jeu : on pourra faire une partie de la campagne principale, tester les modes co-op, mais aussi avoir un aperçu du système de progression. Cela devrait également être notre première occasion de découvrir les Drop Zones, un mode qui n’a pas encore été très détaillé par le studio, mais qui devrait avoir son moment de gloire le 29 juillet lors du deuxième stream War Table. La version complète du jeu, quant à elle, est attendue pour le 4 septembre.