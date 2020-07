Justice League (Snyder Cut) : Superman en costume noir dévoilé dans un extrait vidéo

Zack Snyder a fait plaisir aux fans de Superman aujourd’hui en leur dévoilant le superhéros portant un costume noir. Il s’agit d’une scène qui sera dans le Snyder Cut de Justice League, à savoir la version de Zack Snyder prévue pour 2021.

La scène, ci-dessus, avec le costume noir est très brève. On y voit Superman (joué par Henry Cavill) arrivant dans la Batcave. Il y trouve Alfred (joué par Jeremy Irons) et lui dit « J’imagine que vous êtes Alfred ».

Les fans de DC connaissent déjà cette scène. En effet, elle est présente sur le Blu-ray de Justice League en tant que scène coupée. Sauf que Superman porte son costume traditionnel dans la scène coupée sur le Blu-ray. Un ajustement a donc été fait pour que le costume devienne noir dans le Snyder Cut.

Outre la présentation du costume noir, Zack Snyder en a profité pour dire que 100% des scènes présentes dans son Snyder Cut seront celles qui ont été tournées par lui et non Joss Whedon (qui a remplacé Zack Snyder à la réalisation en cours de route à cause d’un drame familial et qui a tourné d’autres scènes).

Zack Snyder a également évoqué le cas de Steppenwolf, le grand méchant du film. Son look changera dans le Snyder Cut pour se rapprocher de celui teasé dans la version longue de Batman v Superman.