Huawei pourrait être banni du réseau 5G français d’ici 8 ans

Reuters vient sans doute de lever un lièvre, et les conclusions risquent de ne pas plaire à Huawei. Il semblerait en effet que les autorisations 5G délivrées par l’ANSSI ne soient pas automatiquement renouvelables. En d’autres termes, les accords de collaboration « 5G » passés entre Huawei et les opérateurs SFR et Bouygues Telecom deviendraient totalement caduques à l’horizon 2028. Les sources de Reuters affirment en outre que le sort de Huawei sera définitivement scellé au terme des huit ans à venir, ce qui fait écho aux propos récents et un brin ambigus du directeur de l’ANSSI Guillaume Poupard.

Ainsi, les déclarations de bonnes intentions du gouvernement français cacheraient une réalité plus prosaïque : Huawei n’accéderait plus au réseau 5G français d’ici huit ans et le géant asiatique peut sans doute craindre une mesure de rétorsion encore plus rapide sur la 6G. La France aura donc voulu épargner à court terme les investissements 5G de Bouygues et de SFR tout en suivant de loin les recommandations américaines concernant une entreprise soupçonnée d’espionnage et de collusion avec le gouvernement chinois.