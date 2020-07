Sortie repoussée pour les prochains Avatar, Star Wars, Spider-Man et pour Mulan

Il faudra attendre encore un peu longtemps pour voir les prochains Avatar et Star Wars. En effet, Disney a décalé la sortie de chacun d’entre eux à cause du coronavirus et de tout ce que cela engendre. Sony a fait de même pour la suite de Spider-Man : Far from Home.

Avatar 2 sortira en décembre 2022 au lieu de décembre 2021. Avatar 3 arrivera en décembre 2024, Avatar 4 sera prêt pour décembre 2026 et Avatar 5 verra le jour en décembre 2028. Que va-t-on retrouver en décembre 2023, 2025 et 2027 ? Ce sera trois nouveaux films Star Wars, qui ne seront pas des suites à la précédente trilogie où il y a eu les personnages Rey, Finn et Poe.

Toujours au sujet de Disney, il y a du changement pour Mulan. Le film devait normalement sortir en août. Il est repoussé à une date encore inconnue pour l’instant.

Pour ce qui est de la suite de Spider-Man : Far from Home, le report est d’un mois. Le film devait sortir en novembre 2021. Il sera finalement proposé en décembre 2021.

Enfin, il y a le cas du film Les Nouveaux Mutants. Il a connu un nombre important de reports… mais ce ne sera pas le cas ici. Le film est toujours prévu pour le 26 août 2020.