Dreams est compatible avec le PSVR (et ça change tout)

Dreams, le formidable éditeur de jeux vidéo/clips/arts développé par Media Molecule (Little Big Planet) s’enrichit d’une nouvelle fonction qui pourrait bien changer la donne de l’industrie VR dans son ensemble. Depuis hier en effet, Dreams est entièrement compatible avec le PSVR, ce qui signifie qu’il est possible de créer du contenu VR via le casque VR en bénéficiant de TOUS les outils disponibles, mais aussi d’explorer le volume déjà impressionnant de créations compatibles avec le PSVR.

Toutes les créations ne valent pas forcément le coup d’œil, mais il est assez fou de se dire que n’importe qui – avec pas mal de patience et un peu de travail – peut désormais créer du contenu VR, sans autre limite que celle de son imagination… et de son talent. Kudos aussi pour le panneau de configuration VR particulièrement fourni, qui permet de sélectionner le mode de déplacement (par « saut » ou de façon « fluide »), le champ de vision (les personnes trop sensibles à la VR peuvent le diminuer pour plus de confort), etc. On note cependant que les contenus trop demandeurs en ressources repassent automatiquement au format 3D « classique ». N’oublions pas que la PS4 (même Pro) est loin de la puissance d’un bon PCVR…



Histoire de montrer la voie aux créateurs, Media Molecule a même développé une serie de mini-jeux VR qui montrent ce qu’il est possible de proposer en terme de gameplay VR. Mais le meilleur reste sans doute à venir…

Dreams est disponible sur le PlayStation Store ou sur Amazon (28 euros).