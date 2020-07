Galaxy Note 20 Ultra : l’app de gaming xCloud préinstallée dans l’appareil ?

Le Galaxy Note 20 Ultra ne sera pas seulement un smartphone pour les « pros ». Des rumeurs insistantes font en effet état d’un accord Samsung-Microsoft concernant xCloud, le service gaming de la firme de Redmond. Selon les termes de ce partenariat, le Galaxy Note 20 Ultra deviendrait le premier smartphone Android à intégrer un service xCloud totalement fonctionnel, avec plus de 90 titres directement jouables sur le Note ! Cela signifie aussi que l’app xCloud sera sans doute directement préinstallée dans le Note 20 Ultra. Les dates de disponibilité d’xCloud coïncident d’ailleurs avec la période de commercialisation probable du prochain Galaxy Note… Les joueurs mobiles sont vraiment gâtés puisque le site WinFuture prévoit aussi que l’écran du Note 20 Ultra affichera un niveau de latence extrêmement faible, de l’ordre de 9 millisecondes. De quoi améliorer encore l’usage du S-Pen… et ne pas se laisser prendre à revers sur Halo Infinite (via xCloud bien sûr…).