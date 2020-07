Netflix est maintenant disponible sur les Nest Hub et Nest Hub Max

Netflix s’installe sur un nouveau support : les écrans connectés de Google. Le service de streaming vidéo peut maintenant être consulté sur les Nest Hub et Nest Hub Max, comme l’annonce Google.

Si vous possédez déjà un abonnement Netflix, il vous suffit d’associer votre compte via les applications Google Home ou Google Assistant pour en profiter sur votre Nest Hub ou Nest Hub Max. Vous pourrez lancer des films, des séries et des documentaires sur Netflix grâce aux commandes vocales. Dites simplement « Hey Google, joue [nom du programme] » pour lancer le contenu instantanément. Si vous voulez parcourir une sélection de contenus, dites « Hey Google, ouvre Netflix » et découvrez le catalogue. Vous avez les mains pleines ? Lancez la lecture de votre série, mettez-la sur pause ou passez à l’épisode suivant à l’aide de votre voix. Vous pouvez aussi revenir au début facilement grâce aux commandes gestuelles : il suffit de regarder votre appareil et lever la main.

Le Nest Hub est facturé 89 euros. On passe à 229 euros pour le Nest Hub Max. Google annonce au passage que des offres exclusives pour les appareils Nest vont être proposées dans les semaines à venir sur le Google Store, mais il n’y a pas de détails sur le sujet pour l’instant.