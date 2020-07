Microsoft ne prévoit pas le Xbox Game Pass sur PS4/PS5 ou Switch

Le Xbox Game Pass ne devrait pas quitter l’écosystème de Microsoft. C’est ce qu’a annoncé Phil Spencer, le responsable chez Microsoft à la tête de la division Xbox, dans une interview avec GameStar. Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à voir le service de jeux débarquer sur PlayStation 4, PlayStation 5 ou Switch.

Phil Spencer a reconnu qu’il s’agissait d’une priorité faible pour Microsoft, qui préfère se focaliser sur son environnement avec la Xbox et le PC. Il estime que Microsoft n’est pas en mesure de fournir une expérience intégrale sur les consoles de Sony et Nintendo, comme celle que l’on retrouve sur Xbox. Il ajoute que Sony et Nintendo eux-mêmes ne semblent pas tellement intéressés pour proposer l’expérience de la Xbox sur leurs consoles. Phil Spencer souligne à ce sujet que c’est dommage parce que Microsoft veut être là où les joueurs se trouvent, qu’importe la plateforme.

Pour rappel, le Xbox Games Pass est le « Netflix des jeux vidéo ». Pour 9,99€/mois, les joueurs peuvent avoir accès à plus de 100 jeux et jouer en illimité. Il y a aussi xCloud qui permet de jouer en streaming à des jeux Xbox sur un autre support, comme un smartphone Android. Microsoft a récemment annoncé que xCloud va intégrer le Xbox Game Pass Ultimate, et ce dès septembre.