Ransomware : plusieurs entreprises françaises visées par des attaques informatiques

Plusieurs entreprises françaises sont actuellement dans le viseur de hackers : elles ont subi des attaques informatiques. Il y a notamment l’assureur MMA dans le lot.

« MMA a subi une tentative d’acte malveillant qui a nécessité l’arrêt des systèmes informatiques à titre conservatoire, entraînant des difficultés d’accès sur le site mma.fr et sur l’ensemble de ses services de gestion », indique l’assureur mutualiste depuis lundi après-midi sur son site. Ce dernier est resté inopérant tout le week-end, tandis que sur Facebook de nombreuses pages de différents établissements affiliés au groupe témoignaient de la paralysie interne de MMA. « Nous n’avons plus accès à nos messageries ni à aucun logiciel (…) nous sommes joignables par téléphone et directement en agence », indiquait par exemple la page Facebook des Assurances Rogeon dans les Deux-Sèvres, affiliées aux MMA.

Selon Zataz, MMA est visé par un ransomware, comme celui qui frappe également en ce moment la plateforme de réservations de voyages en ligne MisterFly. La filiale française du groupe CPM, spécialiste notamment de l’animation de points de vente, est également victime d’une cyber-attaque. Les hackers seraient le groupe NetWalker.

Le hack semble assez conséquent puisque l’ensemble des documents de contrats clients a été récupéré, en allant d’Auchan à Carrefour, en passant par Intel et Babyliss. Cela a été possible grâce à une attaque visant la filiale France Omniservices/Omnicom qui agit comme un centre de services partagés pour les fonctions de support des entreprises.