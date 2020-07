Google Chrome sur Android teste la programmation des téléchargements

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité au sein de son navigateur Chrome sur Android. Il est possible de programmer un téléchargement pour qu’il s’enclenche à un jour et une heure précise.

Quel est l’intérêt d’un tel système ? Il est vrai que la question peut se poser. Chrome propose trois options dans son test : télécharger immédiatement, télécharger quand le smartphone sera connecté sur un réseau Wi-Fi ou télécharger à un moment précis défini par l’utilisateur. Il est possible de cacher l’interface pour qu’elle ne se présente plus à l’avenir lorsque d’autres téléchargements auront lieu.

La nouvelle fonctionnalité est présente dans Chrome Canary, la version test de Chrome qui précède la version bêta au niveau du développement. Elle est « cachée » mais peut-être mise en place manuellement en activant chrome://flags/#download-later. Attention : cela reste bancal pour l’instant parce que c’est en test. Le téléchargement programmé ne fonctionne pas toujours selon les premiers retours d’utilisateurs.

Il n’est pour l’instant pas précisé quand la version stable de Chrome sur Android gagnera le système de programmation pour les téléchargements. Il devrait s’agir d’une question de mois au plus tôt étant donné que Chrome stable est à la version 84 et Chrome Canary est à la version 86, avec Google qui a l’habitude de proposer des mises à jour toutes les six semaines environ.