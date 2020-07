Galaxy Z Fold 2 : un leak (flou) et un teasing de Samsung

Le Galaxy Z Fold2 ne devrait pas tarder à montrer le bout de son écran pliable. Un leak d’Ice Universe – qui commence doucement à titiller les ténors du lek comme Evan Blass – dévoile un rendu 3D très flou de l’appareil, mais pas assez flou pour nous empêcher de distinguer des écrans plus grands que ceux du premier modèle (dalle pliable et dalle « extérieure ») ainsi qu’un bloc photo aux dimensions imposantes (le même bloc photo que celui du Galaxy S20 Plus selon les rumeurs, soit au moins un capteur principal de 64 MPx). L’écran pliable principal serait de diagonale 7,7 voire 8 pouces (contre 7,3 pouces pour le Fold actuel). Last but not least, les bruits courent que le Galaxy Z Fold2 coûtera nettement moins cher que son prédécesseur, soit un bon cran en dessous des 2000 euros.

A slightly clearer version, but still blurry. pic.twitter.com/7KK76Fm6gf — Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2020

Comme pour répondre à ce leak, Samsung vient de publier un teasing avec pour mot d’ordre « Un Fold, une infinité de possibilités », et nous donne rendez-vous pour la conférence Galaxy Unpacked 2020 du 5 août. Voilà qui promet !