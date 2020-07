Les Emirats Arabes Unis envoient leur sonde Hope vers Mars

C’est un premier pas « spatial » historique pour les Emirats Arabes Unis. Ce 19 juillet peu avant minuit, le lanceur japonais H-2A a décollé sans encombres du site de Tanegashima avec à son bord la sonde Hope (Al-Amal). Hope est non seulement la toute première sonde spatiale envoyée par les UAE, mais c’est aussi une sonde « martienne », qui rejoindra d’ici quelques mois l’orbite de la planète rouge (au mois de février 2021 si tout va bien).

Hope n’est pas stricto sensu une réalisation 100% UAE : la sonde a été fabriquée par une firme américaine, le lanceur est japonais et d’autres technologies ont été implémentées avec la participation du Roscosmos, l’agence spatiale russe. Pour autant, la supervision du projet est bien l’affaire de l’agence spatiale émiratie et de son directeur scientifique Sarah Al-Amiri. Le démarrage réussi de la mission Hope rappelle aussi à quel point la conquête spatiale n’appartient plus à un seul petit groupe de nations (USA, Russie et Europe) : au 21ème siècle, l’Inde, la Chine, Israel, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et même la Corée du Nord se sont à leur tour lancées dans l’aventure spatiale.