USA : De nouveaux records en juin pour l’industrie du jeu vidéo

Alors que le confinement avait considérablement boosté les chiffres de l’industrie du jeu vidéo, surtout aux Etats-Unis, la tendance n’est pas prête de s’inverser. Après un mois de mars aux ventes flamboyantes, c’est désormais le mois de juin qui entre dans l’histoire, puisque les dépenses totales dans le secteur vidéoludique aux USA viennent d’atteindre 1.2 milliard de dollars, ce qui représente la plus grosse dépense sur cette période de l’année depuis 2009. On y voit également une augmentation de 26% par rapport à l’année dernière, ce qui est inespéré pour bien des marchés.

Il s’agit donc pour l’instant tout simplement de la meilleure année de la décennie pour le monde du jeu vidéo, non seulement grâce aux gros titres comme la suite de The Last of Us, le dernier Animal Crossing, et bien entendu le mastodonte qu’est Call of Duty : Modern Warfare, mais aussi avec des ventes de hardware conséquentes, bien qu’en recul avec l’arrivée des consoles next-gen d’ici quelques mois. La Nintendo Switch reste la machine la mieux vendue, tandis que l’accessoire qui a rencontré le plus grand succès n’est autre que la manette Xbox Elite Series 2 sans fil de Microsoft.