Disney travaille sur une IA de reconnaissance faciale pour l’animation

Après bientôt 100 ans d’existence et de publications en tous genres, effectuer une recherche dans les archives Disney pour retrouver des personnages, des objets ou des scènes peut très vite devenir un travail titanesque. C’est pourquoi une équipe de chercheurs de la firme vient de mettre au point une plateforme en machine learning pour aider à l’automatisation de l’archivage : le Content Genome. Cette nouveauté a pour but principal de fournir des données et méta-données pour tous les objets, permettant ainsi à l’IA de rechercher de façon plus précise et personnalisée différents éléments.

Après plusieurs années d’études et de recherches, ce projet a débuté en 2016. D’après Anthony Accardo, Directeur de la Recherche et du Développement chez DTCI (Walt Disney Direct-to-Consumer and International), il s’agit surtout de préparer la transition de Disney, une entreprise aux méthodes traditionnelles de distribution, vers des nouvelles solutions permises par les plateformes numériques récentes. La création d’un système de classification aussi massif n’a pas été une mince affaire, et n’est certainement pas terminée de nos jours, mais un tel investissement est nécessaire si la firme veut optimiser son système d’archivage, et au final gagner un temps fou à l’avenir.