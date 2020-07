Blackmagic dévoile une caméra cinéma capable de filmer en 12K et 60 images par seconde !

Blackmagic franchit un nouveau cap. Le spécialiste des caméras pro et à destination du cinéma vient de dévoiler la Blackmagic URSA Mini Pro 12K, une caméra capable de filmer en 12K et 60 images par seconde. La définition surréaliste de 12 288 x 6 480 pixels est atteinte grâce à un énorme capteur Super 35 aux dimensions « oufdedingue » de 27,03 x 14,25 cm. L’affichage 12K permettrait aussi d’obtenir « la meilleure 8K possible », grâce au surcroit de détails obtenus en 12K (et dont une partie reste présente lors de l’export en 8K).

Qui dit 12K dit capacité de stockage hors-norme. L’URSA Mini Pro 12K est équipée de deux ports pour carte SD UHS-II et deux ports pour carte mémoire CFast2.0, sans oublier la connexion possible de disques durs externes en SSD via le port USB-C 3.1 Gen 2. La cam intègre aussi deux entrées XLR, un port jack 3,5mm, un écran LCD 4 pouces et quantité d’entrées/sorties pour la gestion de moniteurs externes et de divers périphériques. La Blackmagic URSA Mini Pro 12 K sera proposée à la vente à 9255 euros, ce qui est un prix absolument canon pour ce type d’appareil. Le concurrent le plus proche n’atteint pas les 12 K et coûte pourtant 6 fois plus cher…