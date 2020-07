Le smartphone gaming Asus Rog Phone III se dévoile en images

Le Rog Phone 3 sera présenté officiellement la semaine prochaine, et dans l’intervalle, le célèbre leaker Evan Blass a récupéré une image du logo et un rendu 3D assez précis du smartphone gaming. Sans surprise, le Rog Phone III serait donc quasi identique à son prédécesseur, du moins en terme de design. L’écran 6,59 pouces 120 Hz rempilerait pour une génération supplémentaire, mais l’on note tout de même des bordures un peu plus fines. Le bloc photo à l’arrière dispose désormais de 3 capteurs, et… c’est à peu près tout pour les différences visibles. Concernant les composants internes, les rumeurs récentes tablent sur un Snapdragon 865+, et sans aucun doute beaucoup, beaucoup de RAM (8Go au minimum). La conférence du Rog Phone III se tiendra le 22 juillet à 17h, heure de Paris.

New post at Patreon: « ASUS ROG Phone 3 » [https://t.co/SQwWnfVDEA] pic.twitter.com/vVe5MHmkoC — Evan Blass (@evleaks) July 16, 2020