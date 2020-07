Dailymotion estime être moins mis en avant que YouTube sur Google

Le moteur de recherche de Google et YouTube ont un point commun : ils ont le même propriétaire, à savoir Google. Le Wall Street Journal a publié une enquête cette semaine dans laquelle il est expliqué que les vidéos YouTube sont bien mieux référencées que celles des autres plateformes. Dailymotion a tenu à réagir.

Dailymotion cite l’exemple d’un cas en mars où une même vidéo a été proposée sur YouTube et Dailymotion. Elle recensait 1,3 million de vues sur Dailymotion et seulement 66 sur YouTube. Et pourtant, Google mettait en avant la vidéo de YouTube les deux tiers du temps lorsque les internautes faisaient une recherche.

Pour Guillaume Clément, le directeur de l’exploitation chez Dailymotion, cet exemple confirme un système établi en défaveur des concurrents de Google : « Nous constatons régulièrement que les vidéos disponibles en premier sur Dailymotion sont moins bien référencées sur Google que les mêmes contenus publiés plusieurs jours plus tard sur YouTube », explique-t-il dans un communiqué. « Cela soulève des questions sur la capacité des plateformes vidéo concurrentes à croître et à se développer à armes égales face à la surévaluation de YouTube par Google, de loin le moteur de recherche le plus utilisé au monde ».

Officiellement, Google dit ne pas favoriser YouTube et explique s’appuyer sur différents éléments (vues, nombre de J’aime, etc) pour déterminer quelle plateforme doit être mise en avant dans ses résultats de recherche.