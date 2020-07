Freebox Pop : les frais de migration et d’envoi offerts pour les abonnés Freebox Mini 4K

Free a décidé de faire un geste pour tous ceux qui ont actuellement une Freebox Mini 4K : ils peuvent migrer vers la Freebox Pop sans payer les frais de migration qui sont normalement facturés 49€. Les frais d’envoi du Freebox Player (10€) et du répéteur Wi-Fi (10€) sont également offerts.

Le fournisseur d’accès a envoyé un e-mail à ses clients qui ont faire une demande pour passer sur la Freebox Pop afin de les avertir de l’offre. « Bonne nouvelle, en tant qu’abonné Freebox Mini 4K, Free vous offre actuellement les frais de migration et les frais d’envoi de vos nouveaux équipements. C’est automatique, vous n’avez rien à faire », indique le message.

Le cadeau pour les frais de migration et les frais d’envoi est temporaire toutefois. En effet, Free a précisé à Univers Freebox que l’offre est valable jusqu’à la fin du mois. Dès le mois d’août, Free redemandera 49€ de frais de migration et 20€ (2×10€) pour le Freebox Server et le répéteur Wi-Fi.

Ces frais sont toujours d’actualité pour ceux qui ont une Freebox Révolution. En effet, Free ne fait pas de cadeau particulier pour les abonnés équipés de cette box. Peut-être que cela changera à l’avenir.

Pour rappel, la Freebox Pop est proposée pour 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois. L’offre est sans engagement.