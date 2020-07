Galaxy Note 20 : le nouveau DeX permettra de passer en mode « mini-PC »… sans fil

Le Samsung DeX est à l’origine un petit dock qui permet d’utiliser son smartphone Galaxy Note comme d’une unité centrale de mini-PC. Il suffit de poser le smartphone sur le dock et de relier le DeX à un moniteur de PC pour bénéficier d’un mini-ordinateur. Pas d’interface Windows ici mais une surcouche mise au point par Samsung (et tournant sous Android). Le DeX a évolué et ne décrit plus aujourd’hui que la seule plateforme logicielle permettant d’afficher une interface mobile remaniée sur un moniteur externe : un simple câble USB-C vers HDMI permet de relier son Galaxy Note (à partir du Note 9) au moniteur externe.

La prochaine étape est presque logique : si l’on en croit les dernières rumeurs, le Galaxy Note 20 pourra se connecter en mode « mini-PC » à un moniteur/télé externe… sans aucun fil à la patte. L’astuce est simple : un dongle DeX WiFi placé sur le moniteur assurerait le pont de données avec le Galaxy Note 20, un peu à la façon d’un Chromecast Google. Le dongle DeX serait dévoilé le 5 août prochain, durant la conférence consacrée au Galaxy Note 20.