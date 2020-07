Facebook va concurrencer YouTube avec les clips musicaux d’artistes

YouTube est la plateforme de prédilection pour voir les clips musicaux de ses artistes préférés. La propriété de Google ne va plus rester seule puisque Facebook compte aussi proposer des clips musicaux et ils apparaîtront dès août, selon TechCrunch.

Le réseau social a obtenu les droits nécessaires pour mettre la main sur les clips musicaux, au point que les artistes n’auront pas besoin de les publier manuellement : Facebook se chargera de cette tâche dès qu’un clip sera disponible. Les vidéos seront certainement fournies par les maisons de disques.

Les artistes avec une page Facebook ont jusqu’au 1er août pour accepter (ou non) le nouveau système de Facebook. S’ils ne font rien d’ici la date butoir, Facebook créera automatiquement une nouvelle page intitulée « [Nom de l’artiste] Official Music ». Cette page sera contrôlée par Facebook et non l’artiste. Les fans pourront voir les clips depuis Facebook Watch, qui n’est autre que l’espace vidéo de Facebook.

Ces choix de Facebook semblent en tout cas plaire aux maisons de disques. Elles aimeraient avoir une alternative à YouTube, jugeant que la plateforme ne paie pas assez. Il n’est cependant pas précisé si Facebook fera beaucoup mieux que YouTube financièrement parlant.

Les clips musicaux vont arriver sur Facebook au mois d’août aux États-Unis au moins. Ce sera à confirmer pour une disponibilité en France et ailleurs à la même période.