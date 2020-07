Oppo dévoile une charge très rapide de 125 W et une charge sans fil de 65 W

Oppo frappe fort en levant le voile sur un nouveau chargeur filaire de 125 W pour proposer une recharge vraiment rapide. Le constructeur assure qu’il suffit de 20 minutes pour passer de 0% à 100% sur un smartphone avec une batterie de 4 000 mAh.

Le chargeur filaire SuperVooc de 125 W est également utile pour les plus pressés. Toujours selon Oppo, cinq minutes permettent de passe de 0% à 41%. En tout cas, qu’importe la durée de recharge, Oppo dit que le nécessaire est fait pour éviter une surchauffe. Des capteurs et un algorithme sont en place pour ne jamais dépasser les 40 degrés.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m

— OPPO (@oppo) July 15, 2020