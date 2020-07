Une startup britannique annonce le processeur IPU le plus complexe du monde

Graphcore, une startup britannique, vient de dévoiler le Colossus MK2 (ou moins poétiquement GC200 IPU), un processeur IPU (Intelligence Processing Unit) annoncé comme le plus complexe au monde. Colossus MK2 contient 59,4 milliards de transistors, ce qui lui permettrait d’afficher des performances 8 fois plus élevées que celles du Colossus MK1. Le A100 de Nvidia et ses 54 milliards de transistors se retrouve désormais surclassé, quelques mois seulement après sa présentation. Dans le détail, le GC200 IPU dispose de 1472 cœurs de processeur indépendants, de 8832 threads parallèles, et d’un processeur de RAM de 900 Mo. Cette puce aux dimensions hors-norme et à la finesse de gravure de 7nm prend place dans le M2000, une machine IPU qui permet d’exploiter à plein la puissance du Colossus, soit 1 petaflops ! Plus fort encore, jusqu’à 64000 IPU Colossus peuvent être connectés entre eux (réseaux neuronaux de processeurs), à hauteur d’un réseau global de 64000 IPU et d’une puissance optimale de 16 exaflops ! Voilà qui a de quoi donner corps à bien des fantasmes de SF, comme une IA supra-développée par exemple…

Cette nouvelle génération d’IPU émerge à un moment clef de l’histoire des technologies où tous les géants de la Tech mondiale et nombre de labos de recherche travaillent sur du hardware ou des logiciels d’IA. Le processeur de Graphcore aurait déjà l’insigne avantage d’être compatible avec la plupart des principaux Framework d’IA. Reste la question du prix, mais ceci se décide derrière les portes closes…