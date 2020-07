Google Play Pass est disponible en France et arrivée d’un abonnement annuel

Le Google Play Pass n’est plus réservé aux États-Unis. Le service de Google qui donne accès à des centaines d’applications et jeux sur Android contre un abonnement est maintenant disponible neuf pays supplémentaires : en France, en Australie, au Canada, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni.

L’expansion dans de nouveaux pays n’est pas la seule nouveauté. Google en profite pour annoncer l’arrivée d’un abonnement annuel, en plus de l’abonnement mensuel. Il est proposé au prix de 29,99€, là où le prix mensuel est de 4,99€. C’est donc deux fois moins cher sur douze mois en prenant l’offre annuelle en comparaison avec l’offre mensuelle et c’est un point non négligeable. Google ajoute qu’il est tout à fait possible de passer de l’offre mensuelle à l’offre annuelle sans problème.

Le Google Play Pass est proposé avec un mois d’essai. Il a pendant longtemps été présenté comme un concurrent d’Apple Arcade. Le service d’Apple est aussi proposé pour 4,99€/mois, mais dispose d’un catalogue moins important parce qu’il comprend seulement des jeux. Avec le Google Play Pass, les utilisateurs ont accès à des centaines d’applications et jeux. Et il se trouve qu’Apple Arcade et Google Play Pass ont une autre différence : Apple Arcade dispose d’exclusivités. De son côté, le Google Play Pass propose des applications et jeux qui sont déjà sur le Play Store et peuvent être achetés à l’unité.