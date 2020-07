OnePlus Nord : le design dévoilé avant la présentation

Carl Pei, le cofondateur de OnePlus, a accordé une interview au YouTubeur Marques Brownlee dans laquelle il a été question du OnePlus Nord, le prochain smartphone milieu de gamme de la marque qui sera annoncé le 21 juillet. Le design du OnePlus Nord a été dévoilé à cette occasion.

La première chose que vous remarquerez peut-être est que le téléphone est proposé dans une nuance de bleu, qui est la couleur que OnePlus utilise pour la plupart de ses teasers dédiés au OnePlus Nord. Contrairement au produit phare de la marque, à savoir le OnePlus 8 Pro, qui a une finition en verre dépoli à l’arrière, le OnePlus Nord est brillant, donc il est beaucoup plus réfléchissant et plus susceptible de laisser apparaître des traces de doigts. Il existe également une variante grise.

On découvre également la configuration des appareils photo, avec les capteurs alignés verticalement dans un seul bloc. Le flash LED est placé à côté du bloc. Quant aux appareils photo sur la face avant, on peut voir le duo de capteurs dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Les coûts du smartphone évoqués

Mais le design n’est pas le seul élément dévoilé dans la vidéo. Carl Pei a notamment parlé des coûts du smartphone. Le NFC coûte 4 dollars à OnePlus par exemple. C’est 15 dollars pour une certification de résistance à l’eau. OnePlus juge que c’est trop élevé, d’où l’absence de certification IP sur le OnePlus Nord. Mais le smartphone embarque des éléments pour résister suffissament à l’eau.

En outre, Carl Pei dit que l’écran OLED coûte deux fois plus cher qu’un écran LCD et que la batterie du smartphone est standard. Le coût est donc correct, mais le chargeur est un peu coûteux au vu de la technologie de recharge rapide.