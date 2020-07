La sortie de Half-Life : Alyx a été accompagnée par la publication d’un livre interactif de Geoff Keighley, qui se termine par une section toute particulière dédiée au futur de la franchise, et la plus grande Arlésienne de l’histoire du jeu vidéo fait son grand retour : d’après Keighley, l’écrasante majorité des équipes de Valve ayant travaillé sur un jeu Half-Life veulent en concevoir un nouveau, qui ne serait pas dédié à la VR. Préparez vos meilleures blagues et memes, nous repartons pour un monde où Half-Life 3 existe encore en tant que projet concret.

Toujours selon Keighley, ces équipes voudraient un jeu « accessible sur toutes les plateformes traditionnelles de jeu. » Il souligne cependant que l’entreprise reste dans le flou, et que le doute quant à son envie de se lancer dans un projet de développement à grande échelle comme celui-ci subsiste. Peu importe la forme que le projet prendra, on sait donc qu’une nouvelle création Half-Life est en cours, même si aucune information n’a encore filtré à ce sujet. De plus, Keighley a tenu à conclure son récit par un petit rebondissement : depuis début 2018, une petite équipe travaillerait sur un projet top secret.