Google Meet ajoute des protections contre le « zoom-bombing »

La prochaine mise à jour de Google Meet, service de discussion vidéo du géant du monde de la tech, sera principalement dédiée à des nouvelles mesures de sécurité. Ces dernières interviennent pour lutter contre le « zoom-bombing », procédé où des utilisateurs non-autorisés se connectent à des conférences afin de les perturber autant que possible en vociférant divers noms d’oiseaux, ou encore en diffusant des vidéos destinées à choquer. L’idée est assez mauvaise en elle-même, mais depuis que beaucoup d’écoles ont fait passer leurs cours en ligne avec le confinement, elle est devenue particulièrement néfaste.

Aussi, dans les deux prochaines semaines, les utilisateurs anonymes (comprenez non-connectés à un compte Google) ne pourront tout simplement plus rejoindre les conférences organisées par G Suite for Education et G Suite Enterprise pour les abonnés Education. Ainsi, même si la création d’un compte Google n’est pas vraiment le procédé le plus complexe du monde, cela reste un effort supplémentaire à fournir juste pour aller troller des conférences. Ces fonctions seront activées par défaut, et la seule façon de les retirer sera de contacter directement le support technique G Suite.