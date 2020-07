Les sociétés secrètes arrivent sur Civilization 6

Malgré un season pass qui ne s’annonçait pas des plus fantaisistes, Civilization 6 va monter d’un cran dans le bizarre. Le premier DLC, le pack Ethiopie, vient en effet de se détailler en vidéo, et apporte bien plus qu’une nouvelle Civ à incarner au jeu. De nouveaux bâtiments et districts vont arriver, mettant en avant un système de diplomatie revu, au centre de ce nouveau contenu. L’Ethiopie présente d’ailleurs des bonus de Foi sur ses routes de commerce internationales, et reste axée sur la diplomatie. Mais ce n’est clairement pas tout, puisqu’un tout nouvel élément va arriver dans le jeu via le DLC.

Il s’agit des sociétés secrètes, des sectes que l’on peut rejoindre pour toute la durée d’une partie, et qui donnent notamment accès à un gouverneur unique qui ne doit pas être assigné à une ville en particulier, possédant des compétences spéciales. On retrouve notamment la Société Hermétique, qui peut mener à la Société Alchimique boostant considérablement la science, ou encore les Chouettes de Minerve, qui tirent les ficelles dans l’ombre. Et que serait un système de sociétés secrètes sans les Chanteurs du Vide, des fanatiques priant les dieux anciens et propageant la folie dans les villes ennemies. Enfin, le Pacte du Sang, une société militaire de vampires, qui donne accès aux joueurs à des unités vampiriques, qui gagnent en puissance quand les ennemis alentour meurent. Pour avoir accès à ces nouveaux systèmes, il faudra cependant posséder une des deux extensions majeures précédentes du jeu, à savoir soit Gathering Storm, soit Rise and Fall. Le Pack Ethiopie arrivera sur nos machines le 23 juillet.