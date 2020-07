Flight Simulator atterrit sur PC le 18 août

Près d’un an après les premiers tests et retours sur le prochain opus de Flight Simulator, on dirait bien que le développement du jeu touche à sa fin. En effet, Microsoft Flight Simulator est désormais prévu sur PC pour le 18 août, en trois éditions différentes ainsi que sur la beta du Xbox Game Pass pour PC. La première version, la standard, offrira l’accès à 20 avions et 30 aéroports pour une soixantaine d’euros. L’édition deluxe, quant à elle, ajoute cinq avions et aéroports à l’expérience pour 30 euros de plus. Enfin, l’édition deluxe premium, pour 119.99 euros, sera la plus fournie avec 30 avions et 30 aéroports.

Ce nouveau jeu de la franchise apporte une nouveauté de taille, puisque tous les joueurs seront dans le même monde, sorte de mode multijoueurs avec un trafic aérien en temps réel, mais aussi des conditions météo changeantes qui permettent une immersion globale améliorée. De plus, il sera possible d’effectuer des vols de nuit, avec tout ce que ça implique au niveau du gameplay, le tout avec une modélisation particulièrement poussée de chaque cockpit, et des très, très nombreux outils qui serviront à piloter. On peut d’ores et déjà pré-commander le jeu sur le store Windows, ou le pré-charger grâce au Xbox Game Pass pour PC.